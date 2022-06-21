Ситуація вийшла з-під контролю: в окупованому Маріуполі хворим на цукровий діабет почали ампутувати ноги (відео)

Ситуація вийшла з-під контролю: в окупованому Маріуполі хворим на цукровий діабет почали ампутувати ноги (відео)

В блокадному Маріуполі, який росіяни зрівняли із землею, катастрофічна ситуація із хворими на цукровий діабет.

Ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок через відсутність звичного інсуліну та медичний колапс, який створили окупанти в українському Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

"Ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок. Всього в Маріуполі залишилось не менше тисячі людей, хворих на цукровий діабет в стані реальної загрози загибелі через відсутність звичного інсуліну та медичного колапсу", - йдеться в повідомленні.

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За словами Андрющенка, брак лікарів окупанти намагаються вирішувати "волонтерськими бригадами лікарів" з Росії.

"Поки результату від цього замало. Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на "помазати зеленкою та відпустити додому", - підсумував він.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни почали повільну ексгумацію померлих.

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