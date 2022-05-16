"У захопленому Херсоні окупанти роздають протерміновану гуманітарку та ліки" - Денісова 

У Херсоні прогнозують швидкоплинне закінчення лікарських засобів. Окупанти перешкоджають евакуації мирного населення.

У місті назріває гуманітарна катастрофа.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окупанти перешкоджають жителям населених пунктів Херсонщини виїжджати на підконтрольну Україні територію. Крім того, росіяни також обмежують можливість пересування у межах області.

Денісова також повідомляє, що військові РФ не пропускають волонтерів з гумдопомогою та обкрадають гуманітарні вантажі.

Як передає Денісова, в Херсонській області залишається близько 500 тисяч людей. До початку повномасштабної війни на територіях Херсонщини проживало близько мільйона.

Зазначається також, що у перші дні захоплення південного регіону України російські окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари загарбники вивезли до Криму та РФ.

"Як гуманітарку росіяни роздають? Продукти 5-річної давнини та ліки, у яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - повідомляє Денісова.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті назріває гуманітарна криза. У місті прогнозують закінчення запасів медикаментів протягом наступних двох тижнів. З-поміж іншого, більше немає розчинів для крапельниць, має місце дефіцит ліків від серцево-судинних захворювань. Не вистачає інгаляційного кисню. За даними мера Херсона, в усіх районах області без винятку існує значна потреба в лікарських засобах.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно.

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

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