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У Залізному Порту сталася "бавовна" в готелі, де мешкали працівники ФСБ (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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У Залізному Порту сталася "бавовна" в готелі, де мешкали працівники ФСБ (фото, відео)

Фото з соцмереж

Припускається, що може йтися про знищення готелю Solemar, де проживали російські окупанти.

У Залізному Порту на Херсонщині сталася "бавовна" в готелі, в якому полюбляли мешкати працівники ФСБ Росії. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який опублікував відео з місця подій після "бавовни".

"Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешники", – йдеться в заяві Братчука.

У Telegram-каналах пишуть, що йдеться про знищення готелю Solemar, де квартирувалися російські окупанти. Інцидент там стався у ніч проти 15 грудня.

Фото з соцмереж / ©
Фото з соцмереж
Фото з соцмереж / ©
Фото з соцмереж

Зауважимо, що наразі ситуацію не коментували ні українська, ні російська сторони.

Нагадаємо, "бавовна" лунала і в тимчасово захопленому Мелітополі 10 грудня. Інцидент стався в ресторані бази відпочинку "Привал охотника", де жили російські окупанти.

Вже наступного дня вибухи пролунали в окупованій Кадіївці на Луганщині, а саме – в готелі, де розташувалися бійці ПВК "Вагнер".

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили удари по російських окупантах у Мелітополі та Кадіївці, внаслідок яких ворог зазнав втрат.

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Дата публікації
Перегляди
6071
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