У Залізному Порту сталася "бавовна" в готелі, де мешкали працівники ФСБ (фото, відео)

Припускається, що може йтися про знищення готелю Solemar, де проживали російські окупанти.
У Залізному Порту на Херсонщині сталася "бавовна" в готелі, в якому полюбляли мешкати працівники ФСБ Росії.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який опублікував відео з місця подій після "бавовни".
"Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешники", – йдеться в заяві Братчука.
У Telegram-каналах пишуть, що йдеться про знищення готелю Solemar, де квартирувалися російські окупанти. Інцидент там стався у ніч проти 15 грудня.
Зауважимо, що наразі ситуацію не коментували ні українська, ні російська сторони.
Нагадаємо, "бавовна" лунала і в тимчасово захопленому Мелітополі 10 грудня. Інцидент стався в ресторані бази відпочинку "Привал охотника", де жили російські окупанти.
Вже наступного дня вибухи пролунали в окупованій Кадіївці на Луганщині, а саме – в готелі, де розташувалися бійці ПВК "Вагнер".
Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили удари по російських окупантах у Мелітополі та Кадіївці, внаслідок яких ворог зазнав втрат.
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