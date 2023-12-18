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У Залужного знайшли "прослушку": з'явилися нові подробиці - ЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Залужного знайшли "прослушку": з'явилися нові подробиці - ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного.

Прослуховуючий пристрій у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли на командному пункті.

Про це повідомляє військовий оглядач Юрій Бутусов із посиланням на джерела Цензор.нет, близьких до спецслужб.

"Під робочим столом в одному з кабінетів, яким користується головнокомандувач ЗСУ Залужний, під час підготовки до переміщення на нове місце розташування був виявлений мікрофон прослуховуючою пристрою. Мікрофон саморобного виробництва. На даний момент не виявлений канал зв’язку та пристрій для запису та збереження інформаціі.Після виявлення мікрофону був проведений огляд і в інших приміщеннях штабу", - інформує він.

Окрім того, за даними джерел, мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника Залужного - Костянтина Бушуєва.

Наразі Служба безпеки проводить слідчі діі.

Бутусов стверджує, що увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф.

Чи був витік інформації та що саме могло бути предметом витоку - доведеться встановити слідству, наголосив він.

Нагадаємо, 17 грудня СБУ повідомили про виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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Дата публікації
Перегляди
3181
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