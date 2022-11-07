У Запоріжжі чоловік передавав Шарію дані про ракетні обстріли міста

Правоохоронці затримали у Запоріжжі чоловіка, який працював на проросійського Шарія.

СБУ у Запоріжжі затримала брогера, який працював на Телеграм-канал Шарія. Чоловік передавав окупантам інформацію про наслідки ворожих ударів по місту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, блогер створив спеціальну інтернет-платформу, на якій оприлюднював фото- та відеоматеріали з власними коментарями і текстовим описом подій. Вже потім представники спецслужб РФ брали цю інформацію та дивилися на результати ракетних атак по місту.

“Сюжети” блогера активно використовував прокремлівський пропагандист шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України. З “перепощених” відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання рф на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Чоловіка затримали під час спроби чергового поширення інформації. Блогеру загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що в Іспанії закрили справу про екстрадицію блогера Анатолія Шарія, оскільки той більше не перебуває у країні.

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