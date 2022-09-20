У Запоріжжі чутно вибухи: окупанти завдали низку ракетних атак

У Запоріжжі ввечері 20 вересня було чутно вибухи під час того, коли у місті була оголошена повітряна тривога.
Окрім того, у Мережі викладають фото задимлення у передмісті Запоріжжя.
Про вибухи повідомило "Суспільне".
"У Запоріжжі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного. У місті оголошена повітряна тривога", – йдеться в короткій заяві.
Інформацію про вибухи підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомивши про ракетні атаки з боку росіян.
"Ворог завдав удару по Запорізькому району. Села Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останної години. В Юлївці і Камишувасі – по три прильоти", – йдеться в заяві.
За попередньою інформацією, російські війська застосували ракети С300.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.
Нагадаємо, вранці 19 вересня окупанти завдали ракетного удару по самому Запоріжжю.
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