У Запоріжжі чутно вибухи: окупанти завдали низку ракетних атак

У Запоріжжі ввечері 20 вересня було чутно вибухи під час того, коли у місті була оголошена повітряна тривога.

Окрім того, у Мережі викладають фото задимлення у передмісті Запоріжжя.

Про вибухи повідомило "Суспільне".

"У Запоріжжі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного. У місті оголошена повітряна тривога", – йдеться в короткій заяві.

Інформацію про вибухи підтвердив і голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомивши про ракетні атаки з боку росіян.

"Ворог завдав удару по Запорізькому району. Села Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останної години. В Юлївці і Камишувасі – по три прильоти", – йдеться в заяві.

За попередньою інформацією, російські війська застосували ракети С300.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Нагадаємо, вранці 19 вересня окупанти завдали ракетного удару по самому Запоріжжю.

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