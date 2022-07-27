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У Запоріжжі демонтували пам'ятник Пушкіну: фото

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У Запоріжжі демонтували пам'ятник Пушкіну: фото

Фото: "Індустріалка"

У Запоріжжі 27 липня демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

З пам'ятника зняли портрет Пушкіну, який був виготовлений із міді. 

Про це повідомляє місцеве видання "Індустріалка". 

Інформацію про демонтаж портрета Пушкіну виданню підтвердили у Запорізькій міській раді. Барельєф передали на зберігання, поки міська влада вирішить подальшу долю пам'ятника. 

Головний спеціаліст з історико-культурної спадщини департаменту культури та туризму Запорізької міськради Павло Кравчук повідомив, що постамент Пушкіну не перебуває на обліку серед пам'яток культурної спадщини. 

Видання зазначає, що Пушкіна в Запоріжжі вшанували вже за часів Незалежності в 1999 році. 

Нагадаємо, у Переяславі знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з агресоркою Росією.

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