У Запоріжжі демонтували пам'ятник Пушкіну: фото

У Запоріжжі 27 липня демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.
З пам'ятника зняли портрет Пушкіну, який був виготовлений із міді.
Про це повідомляє місцеве видання "Індустріалка".
Інформацію про демонтаж портрета Пушкіну виданню підтвердили у Запорізькій міській раді. Барельєф передали на зберігання, поки міська влада вирішить подальшу долю пам'ятника.
Головний спеціаліст з історико-культурної спадщини департаменту культури та туризму Запорізької міськради Павло Кравчук повідомив, що постамент Пушкіну не перебуває на обліку серед пам'яток культурної спадщини.
Видання зазначає, що Пушкіна в Запоріжжі вшанували вже за часів Незалежності в 1999 році.
Нагадаємо, у Переяславі знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з агресоркою Росією.
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