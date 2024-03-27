У Запоріжжі десятки шкіл повернуться до змішаного формату навчання – вперше від початку війни

Школярів повернуть до навчання з дотриманням усіх безпекових умов і обмежень.

У Запоріжжі школярі 24 навчальних закладів, на вимогу батьків, вперше від початку повномасштабної війни повернуться до навчання у змішаному форматі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наступним кроком є затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Федоров також наголосив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків. Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.

Також з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій

Нагадаємо, в Одесі на дистанційку перевели деякі школи і дитсадки – яка причина.

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