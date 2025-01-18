Ворог атакував Запоріжжя: зросла кількість поранених (фото)

Російська ракета поцілила в адмінбудівлю підприємства у Запоріжжі.

З ранку 18 січня ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок ракетної атаки РФ поранення отримали 10 осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані", - написав він.

Секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко розповіла, що ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, завдавши значних руйнувань. Також пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців та їхній приватний транспорт.

До ліквідації наслідків атаки залучені працівники "Запоріжремсервісу" та аварійно-рятувальної служби "Кобра". На місці події активно працюють представники районної адміністрації та департаменту соціального захисту населення, щоб оперативно надати допомогу постраждалим.

Обстріл Запоріжжя 18 січня / Фото: Іван Федоров

Наразі постраждалим допомагають забити вибиті вікна OSB-плитами. Крім того, неподалік епіцентру удару розгорнуто Пункт незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити свої пристрої та випити гарячих напоїв.

Нагадаємо, зранку 18 січня армія РФ завдала удару балістичними ракетами по Києву. У Шевченківському районі, поблизу станції метро "Лук'янівка", зафіксовано руйнування.

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