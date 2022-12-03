У Запоріжжі вдруге за вечір чути вибухи: у місті та області лунає повітряна тривога

У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Пізно ввечері 3 грудня у Запоріжжі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

За словами очевидців, було чути щонайменше кілька вибухів. У якому районі - невідомо. Перед цим ввечері місцеві пабліки писали про звуки вибухів.

Як свідчить мапа тривог, о 23:37 на території Запорізької області оголосили повітряну тривогу, яка досі триває. Закликаємо перебувати в цивільних укриттях до закінчення тривоги.

Наразі більше деталей немає. Офіційних коментарів щодо вибухів також поки немає.

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