У Запоріжжі вдруге за вечір чути вибухи: у місті та області лунає повітряна тривога

У місті та області оголосили повітряну тривогу.
Пізно ввечері 3 грудня у Запоріжжі під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
За словами очевидців, було чути щонайменше кілька вибухів. У якому районі - невідомо. Перед цим ввечері місцеві пабліки писали про звуки вибухів.
Як свідчить мапа тривог, о 23:37 на території Запорізької області оголосили повітряну тривогу, яка досі триває. Закликаємо перебувати в цивільних укриттях до закінчення тривоги.
Наразі більше деталей немає. Офіційних коментарів щодо вибухів також поки немає.
Росія змінила військову тактику
Російські військові змінили тактику - окупанти вдалися до масованих ракетних ударів. В Офісі президента припустили, що окупанти можуть вичікувати сильних морозів, щоб потім завдати масованого ракетного удару по Україні.
У Байдена вважають, що російський диктатор Володимир Путін вдався до масованих атак по Україні через жорсткі попередження з боку західних партнерів, якщо він застосує ядерну зброю. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала обстріли РФ "неприйнятними".
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