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У Запоріжжі лунали вибухи: в ОВА розповіли перші деталі

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У Запоріжжі лунали вибухи: в ОВА розповіли перші деталі

Ілюстрація / Фото: Фото з відкритих джерел

У ніч проти 12 вересня у Запоріжжі було чутно вибухи.

Російські окупаційні війська близько 00:40 завдали ракетного удару по обласному центру.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

Як повідомляється, внаслідок обстрілу постраждалих, на щастя, не має.

"За попередньою інформацією, чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки", - написав він.

Як повідомлялося, Зеленський увечері 11 вересня звернувся до росіян та показав наслідки їхніх ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, Кулеба пояснив зростання кількості ракетних ударів по Україні та закликав людей дбати про власну безпеку.

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