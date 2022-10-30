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У Запоріжжі місцеві жителі чули звуки вибухів під час повітряної тривоги

Дата публікації
Перегляди
1998
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі місцеві жителі чули звуки вибухів під час повітряної тривоги

Фото: Associated Press

Офіційної інформації поки немає.

У Запоріжжі ввечері, 30 жовтня, під час повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. 

Про це повідомляють запорізькі телеграм-канали. 

Повітряна тривога у місті пролунала о 20:36. Після її оголошення місцеві жителі повідомляють про звуки, які були схожі на вибухи. Станом на 20:59 в області скасували тривогу. 

Наразі офіційних повідомлень, що саме сталось у Запоріжжі немає. 

Обстріли Запоріжжя 

Російські терористи від початку війни регулярно обстрілюють Запоріжжя та навколишні населені пункти. Так, 27 жовтня від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя.

23 жовтня окупанти обстріляли дронами та ракетами С-300 Запоріжжя та околиці міста. Відомо, що один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. Також війська РФ ракетами обстріляли одне з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. Постраждалих чи загиблих немає.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1998
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