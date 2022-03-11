У Запоріжжі облаштували речовий хаб для гуманітарної допомоги місцевим мешканцям

Там будуть розсортировувати одяг та речі, що надійшли до як гуманітарна допомога.

В Запоріжжі облаштовують гуманітарний речовий хаб, де будуть розміщувати і сортувати гуманітарну допомогу, яка надійшла до міста.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що перш за все у хабі будуть розсортировувати одяг та речі, що надійшли як гуманітарна допомога.

Вже від 11 березня цей пункт зможе забезпечувати відвантаження чоловічого, жіночого, дитячого одягу, постільної білизни, ковдр для постраждалих українців. Також кожен може долучитись до збору та роботи із сортування одягу як волонтер хабу.

В ОВА наголошують, що обласний гуманітарний штаб відпрацьовує заявлені потреби громад та направляє необхідний вантаж за першої можливості. Наразі Запоріжжя готується до прийому нової партії ліків. Медикаменти закінчились на складах через порушення логістики доставки під час бойових дій.

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