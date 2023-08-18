У Запоріжжі оголошували повітряну тривогу через пуски ракет С-300

Моніторингові канали повідомили, що окупанти здійснили кілька пусків ракет.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій області через пуск ракет С-300.

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Про повітряну тривогу було повідомлено у Telegram Повітряних сил.

Повітряна тривога була оголошена о перші годині ночі.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку Запоріжжя і населених пунктів Запорізького району.

Моніторингові канали повідомили, що окупанти здійснили три пуски ракет в бік Запорізького району.

Також повідомлялося, що одна з ракет розірвалася неподалік місця пусків.

Відбій повітряної тривоги оголосили о пів на другу ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131".

Крім того, ми раніше інформували, що у четвер, 17 серпня, на всій території України чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу.

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