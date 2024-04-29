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У Запоріжжі окупанти влучили по території підприємства – що відомо

У Запоріжжі окупанти влучили по території підприємства – що відомо

Наслідки удару окупантів по Запорізькому району / Фото: ДСНС у Запорізькій області

У Запоріжжі 28 квітня пролунав вибух.

Окупаційні війська Росії вдень 28 квітня завдали удару по Запоріжжю під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки є влучання по території підприємства.  

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Протягом бойової доби окупанти атакували ракетами Запоріжжя. На жаль, є влучання по території одного з підприємств. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що протягом минулої доби окупанти обстріляли з артилерії 10 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак поранена цивільна людина, пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів про наслідки в разі окупації Часового Яру.

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