У Запоріжжі окупанти влучили по території підприємства – що відомо

У Запоріжжі 28 квітня пролунав вибух.
Окупаційні війська Росії вдень 28 квітня завдали удару по Запоріжжю під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки є влучання по території підприємства.
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
"Протягом бойової доби окупанти атакували ракетами Запоріжжя. На жаль, є влучання по території одного з підприємств. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що протягом минулої доби окупанти обстріляли з артилерії 10 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак поранена цивільна людина, пошкоджені приватні будинки.
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