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У Запоріжжі під час повітряної тривоги чути вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Запоріжжі під час повітряної тривоги чути вибухи

У Запоріжжі лунають вибухи / Фото: Associated Press

Окупанти ймовірно атакують Запоріжжя ракетами.

У Запоріжжі у четвер, 24 серпня, лунають вибухи. Місцеві жителі зазначають, що чули серію вибухів у місті. 

Про це пишуть жителі Запоріжжя у соцмережах. 

Жителі Запоріжжя повідомляють, що чули уже три вибухи. Моніторингові телеграм-канали зазнають, що ймовірно місто під обстрілом балістичних ракет. 

Раніше у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. 

Наразі офіційної інформації про ситуацію в Запоріжжі немає. О 23:13 повідомили про відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, російські війська в ніч на 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки. 

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Дата публікації
Перегляди
60
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