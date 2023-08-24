У Запоріжжі під час повітряної тривоги чути вибухи

Окупанти ймовірно атакують Запоріжжя ракетами.
У Запоріжжі у четвер, 24 серпня, лунають вибухи. Місцеві жителі зазначають, що чули серію вибухів у місті.
Про це пишуть жителі Запоріжжя у соцмережах.
Жителі Запоріжжя повідомляють, що чули уже три вибухи. Моніторингові телеграм-канали зазнають, що ймовірно місто під обстрілом балістичних ракет.
Раніше у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.
Наразі офіційної інформації про ситуацію в Запоріжжі немає. О 23:13 повідомили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 24 серпня атакували Дніпро ракетами. Одна з них пошкодила транспортний об'єкт. Також пошкоджено кіоски, кав'ярні, банк, готель та заправку, а також багатоповерхівки.
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