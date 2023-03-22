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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

"Тривога" триває від 08:41.

У Запоріжжі у середу, 22 березня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Їх було кілька.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

"У Запоріжжі пролунав вибух. У Запоріжжі пролунали повторні вибухи", - йдеться в повідомленнях.

Від початку доби в області вже другий раз оголошують тривогу. Остання розпочалася о 08:41 та триває понад три години.

В ОВА поки не прокоментували повідомлення про вибухи. Втім, людей просять перебувати у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги".

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - наголосили в ОВА.

Як повідомлялося, в Україні зранку 22 березня оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації.  "Почервоніли" всі регіони. Існувала загроза ракетного удару. "Тривога" у більшості областей тривала майже дві години.

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Дата публікації
Перегляди
4297
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