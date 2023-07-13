У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У четвер, 13 липня, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. В Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та ЗМІ.

"У Запоріжжі чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні видання.

До слова, у Запорізькій області від початку доби вже кілька разів оголошували повітряну тривогу. Востаннє - о 15:26. Станом на 15:38 сирени лунають також у Херсонській області.

Мапа тривог станом на 15:38 четверга, 13 липня.

Слід зауважити, що у Повітряних силах ЗСУ попереджали про небезпеку ракетних ударів у регіонах, де оголошено "тривогу".

"Запорізька, Херсонська області – ракетна небезпека", - повідомили у ПС.

Нагадаємо, вночі проти 13 липня повітряна тривога була оголошена в Києві, Львові та більшості областей України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними БпЛА та ракетами. Росіяни випустили ворожі цілі у різних напрямках країни.

Зранку у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет і дронів, якими армія РФ вдарила по регіонах України. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри". Окупанти запускали безпілотники з Курська та Приморсько-Ахтарська, "Калібри" - з Чорного моря, а "Іскандер-М" - із анексованого Джанкоя.

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