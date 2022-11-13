У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що сталось

У Запоріжжі ввечері, 13 листопада, під час повітряної тривоги чули вибухи. Це - робота сил ППО.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воїнам за захист. Наші - найкращі", - написав Куртєв.

Обстріли Запоріжжя: що відомо

Росіяни від початку повномасштабної війни постійно обстрілюють Запоріжжя своїми ракетами та іранськими дронами. Ввечері суботи, 12 листопада, російські військові обстріляли касетними снарядами один з районів Запоріжжя. Снаряди впали поблизу 6 житлових будинків.

12 листопада у Запоріжжі також пролунали вибухи. Міська влада повідомила про успішну роботу систем ППО, які збили усі повітряні цілі ворога. Також містян закликали бути обрежними та не чіпати уламків, якщо їх побачать.

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