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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

Російська ракета / Фото: Associated Press

Місто ймовірно обстрілюють балістичним озброєнням.

У Запоріжжі у вівторок, 12 вересня, пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет. 

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. 

У місті 12 вересня одразу після оголошення повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет. 

"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя", - написав перед вибухом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

У Повітряних силах України також попереджали про ракетну небезпеку.

"Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 12 вересня, під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькій області.

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Дата публікації
Перегляди
676
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