У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

У Запоріжжі у вівторок, 12 вересня, пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

У місті 12 вересня одразу після оголошення повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет.

"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя", - написав перед вибухом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У Повітряних силах України також попереджали про ракетну небезпеку.

"Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 вересня, під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькій області.

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