У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

Місто ймовірно обстрілюють балістичним озброєнням.
У Запоріжжі у вівторок, 12 вересня, пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
У місті 12 вересня одразу після оголошення повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Місто ймовірно під обстрілами балістичних ракет.
"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя", - написав перед вибухом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
У Повітряних силах України також попереджали про ракетну небезпеку.
"Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 вересня, під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькій області.
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