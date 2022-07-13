У Запоріжжі під завалами підприємства, куди влучили дві ракети, шукають людей

У Запоріжжі росіяни вдарили ракетами по підприємству, удари припали по території та в корпус заводу.

Поблизу епіцентру влучання досі дорога перекрита, навколо виставлені поліцейські патрулі, йдеться в ТСН.

На підприємстві, куди влучили ракети, триває розбір завалів, працюють спецслужби й рятувальники. По Запоріжжю вдарили о пів на третю дня. Очевидці кажуть, ракети було чутно задовго до прильоту, і це було дуже гучно.

Обидві ракети влучили в одне з машинобудівних підприємств у промисловому кварталі на Правому березі. Вони завдали вкрай серйозних руйнувань. Працівникам вдалося відзняти кілька планів, як виглядає зараз промисловий цех всередині.

Одразу після влучання на місце з’їхались медики та правоохоронці. Попередньо відомо про 12 постраждалих. Потерпілих доправили до лікарні, про стан їхнього здоров’я інформації наразі немає.

Зараз на підприємстві продовжують розбирати конструкції, не виключено, що під завалами ще можуть перебувати люди.

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