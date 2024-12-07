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Удар по Запоріжжю: у лікарнях багато поранених

Удар по Запоріжжю: у лікарнях багато поранених

Наслідки російського удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

Серед постраждалих — троє важкопоранених чоловіків і троє дітей.

У лікарнях залишаються 12 осіб, поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров

"Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - заявив Федоров.

Атака на Запоріжжя 

Вчора російська армія завдала удару по Запоріжжю, поціливши в станцію техобслуговування. Після вибуху загорілися кілька автомобілів. Загинуло десять осіб.

7 грудня в Запорізькій області оголошено Днем жалоби за жертвами російського обстрілу.

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