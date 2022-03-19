У Запоріжжі півтори доби не буде працювати вокзал: у місті комендантська година

У Запоріжжі півтори доби не буде працювати вокзал: у місті комендантська година

Комендантська година буде тривати 38 годин.

Під час комендантської години, яка буде тривати у Запоріжжі від 19 до 21 березня, не працюватиме міський вокзал.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Зазначається, що вокзал буде зачинений. Крім того, висадка та посадка пасажирів буде заборонена. Поїзди поновлять рух після комендантської години.

"Наразі готується до відправлення останній на 19 березня евакуаційний рейс №86 Дніпро-Львів/Ковель о 16:05.

Як повідомлялося, комендантська година ­у Запоріжжі діятиме від 16:00 суботи, 19 березня, до 6:00 понеділка, 21 березня. Загалом вона триватиме 38 годин. Протягом дії комендантської години містян закликають не виходити на вулиці та до громадських місць (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

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