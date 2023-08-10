У Запоріжжі побільшало жертв російського обстрілу: деталі від МВС

Вранці в лікарні померла ще одна жінка.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 9 серпня кількість загиблих зросла до трьох, ще дев’ятеро людей травмовані.

Про це голова МВС України Ігор Клименко повідомив у Мережі 10 серпня.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла. Вранці в лікарні померла ще одна жінка", – йдеться в заяві міністра.

Він уточнив, що станом на 8:30 відомо про трьох загиблих та дев’ятьох травмованих внаслідок російської атаки. Одна людина перебуває у важкому стані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "У Запоріжжі зросла кількість загиблих після атаки"

Постраждалі внаслідок обстрілу Запоріжжя 9 серпня / Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, під вечір 9 серпня російські війська атакували Запоріжжя ракетами і поцілили у церкву та супермаркет. Вибуховою хвилею у сусідніх багатоповерхівках повибивало шибки. Спершу на місці атаки повідомлялося про трьох загиблих, однак одну людину вдалося реанімувати.

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