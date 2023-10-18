У Запоріжжі пошкоджені понад 40 будинків після нічної атаки: фото з місця подій

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя в ніч проти 18 жовтня були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні та медичні заклади.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він поінформував, що міські служби працюють над ліквідацією наслідків нічного обстрілу Запоріжжя. Рятувальники ДСНС і міської аварійно-рятувальної служби ведуть пошукові роботи у зруйнованому будинку.

"На цей час зафіксовано, що вночі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок (переважно в них повилітали вікна). Також постраждали 11 приватних будинків, 2 навчальних та 2 медичних заклади. Обстеження триває", – йдеться в повідомленні.

Куртєв також зазначив, що міські служби разом із волонтерами закривають вибиті вікна листками OSB. З місця атаки вивозять будівельне сміття, а ремонтники лагодять мережі зовнішнього освітлення та контактну мережу електротранспорту.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічного ракетного обстрілу / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічного ракетного обстрілу / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічного ракетного обстрілу / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічного ракетного обстрілу / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічного ракетного обстрілу / Фото: Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська у ніч проти 18 жовтня обстріляли Запоріжжя шістьома ракетами. Зокрема, загарбники поцілили по житловому багатоквартирному будинку зруйнувавши кілька його поверхів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо осіб постраждали. Троє людей наразі вважаються зниклими безвісти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний обстріл Запоріжжя: тривають пошукові роботи, троє людей вважаються зниклими безвісти

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