У Запоріжжі прогримів вибух: місцева влада назвала причину

У суботу, 27 серпня, після обіду місцеві жителі Запоріжжя повідомляли про звук, подібний до вибуху.

Згодом місцева влада пояснила, що звуки, які чули жителі Запоріжжя, це - робота Повітряних сил ЗСУ.

Про це у телеграм написав секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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"Звук вибуху, який сьогодні чули запоріжці, це - результат роботи наших протиповітряних сил. Бережіть себе і вірте в наших воїнів!", - коротко пояснив він.

Більше деталей про інцидент мерія не повідомила.

Нагадаємо, близько 13:00 у місцевих пабліках з'явилося повідомлення, що мешканці Запоріжжя чули звук вибуху. Яка була причина вибуху - не повідомлялося.

Зауважимо, у Запорізькій області прятягом доби - неспокійно. Вночі та зранку було чути гучні звуки вибухів в обласному центрі. Місцева влада повдіомила, що рано-вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупант атакував об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Часткова евакуація Запорізької, Харківської та Миколаївської областей

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