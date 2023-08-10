У Запоріжжі пролунали потужні вибухи: є загиблий та поранені

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали два потужних вибухи. Армія РФ завдала удару по об‘єкту цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

На місці влучання зайнялася пожежа. Є поранені. Відповідні служби вже працюють, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу армії РФ одна людина загинула, дев'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Запоріжжя ввечері 9 серпня. Окупанти влучили у церкву та супермаркет у житловому масиві. Вибуховою хвилею у багатоквартирних будинках повибивало шибки.

Секретар міськради підтвердив загибель трьох людей та інформацію про дев’ятьох постраждалих, про що раніше повідомив голова МВС Ігор Клименко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "У Запоріжжі зросла кількість загиблих після атаки"

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали 15 багатоповерхівок. Заявки про вибиті вікна та пошкоджені балкони надійшли від мешканців понад 400 квартир.

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