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У Запоріжжі пролунали сильні вибухи: постраждали люди, які відпочивали у парку (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Запоріжжі пролунали сильні вибухи: постраждали люди, які відпочивали у парку (фото)

Наслідки атаки Запоріжжя. Фото: Запоріжжя-інфо

Під час атаки окупантів постраждало шестеро людей.

У Запоріжжі у середу, 12 липня, пролунали сильні вибухи. Російські терористи атакували місто невідомим військовим об'єктом (дані про нього встановлюються). 

Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Власюк. 

Вибух у Запоріжжі пролунав 12 липня орієнтовно о 12:30. Окупанти атакували місто невідомим військовим об'єктом. Через удар росіян постраждало 6 людей, серед яких є дитина. 

Наслідки атаки Запоріжжя / © Суспільне
Наслідки атаки Запоріжжя / Фото: Суспільне

Місцеві телеграм-канали повідомляють, потерпілі - це люди, які просто відпочивали в одному із міських парків. Також там є руйнування у звичайних житлових будинках. 

Нагадаємо, російська терористична армія 7 липня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти обстріляли місто ракетами С-300 та поцілили в об'єкт інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
6845
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