У Запоріжжі пролунали вибухи: міська рада розповіла про атаку на місто

У ніч проти 16 липня Росія знову завдала удару по Запоріжжю. Цього разу атакувала інфраструктурний обʼєкт, який зазнав пошкоджень.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв вранці 16 липня.

На жаль, за його словами, внаслідок атаки постраждала людина. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

Також станом на 08:30 ранку в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Куртєв наголосив, щщо аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

Додамо, що повітряна тривога в Заопозькій області була оголошена о 04:14 та тривала до 05:27.

Якщо оселя зазнала пошкоджень, у міськраді повідомляють, що можна звернутися на 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Як повідомомляли раніше, вночі 16 липня вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму. Окупаційна "влада" заявила, що нібито спрацювала російська ППО в Севастополі. Гауляйтер міста Михайло Развозжаєв прокоментував та занив про атаку на місто.

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