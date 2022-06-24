Біля Запоріжжя пролунали вибухи під час повітряної тривоги: уражено об'єкти інфраструктури

Російські окупанти здійснили обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

Пізно увечері 23 червня під час оголошеної повітряної тривоги поблизу Запоріжжя пролунали вибухи. Уражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру.

Перша інформація про це надійшла від секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, який написав повідомлення в Telegram-каналі.

"Зберігайте спокій і перебуваєте в безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше", - йдеться в повідомленні.

Мешканців міста просили залишатися в укриттях, поки не буде оголошено відбій повітряної тривоги.

Сигнал про відбій пролунав після опівночі.

За словами місцевих мешканців, у Запоріжжі було чутно близько 7 вибухів, частина з яких, ймовірно, була наслідком роботи української ППО.

Згодом у Запорізькій ОВА уточнили, що ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

"Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА уточнили, що в обласному центрі "прильотів" наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, російські окупанти збільшують свою присутність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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