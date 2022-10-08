У Запоріжжі пролунали вибухи: Старух заявив про ворожу атаку

Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері 8 жовтня. Очільник ОВА Олександр Старух повідомив про атаку з боку російських військових.

Про це він написав у Мережі.

"Увага! Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це", – йдеться в заяві голови Запорізької ОВА.

Також читайте Підірвалися на міні: у Запорізькій області загинули двоє дітей

Водночас місцеві пабліки поширили відео зі звуком вибуху в Запоріжжі та повиідомили про можливу роботу ППО.

"Підписники пишуть, що вікна трясло знатно. Також повідомляють про дим, який піднімається містом. Друзі, бережіть себе!" – йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Труха Запорожье".

Згодом Старух поінформував, що російські окупанти влучили ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього виникла пожежа. А щодо постраждалих, то інформація ще уточнюється.

"Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак. Дотримуємось правил безпеки", – наголосив голова області.

У прикордонному з Україною місті Грайворон Бєлгородської області і навколишніх селах сталася "бавовна"

Атаки по Запоріжжю

Російські військові щодня, а то й кілька разів на добу атакують Запоріжжя то ракетами, то дронами-камікадзе. Так, 7 жовтня окупанти атакували двома дронами об'єкти критичної інфраструктури міста. Окрім того, поранення уламками зазнала одна людина.

Сього ж дня Запоріжжя знову опинилося під російськими обстрілами. За даними місцевої влади, над однією з громад Запорізького району ППО знищила три ворожі ракети. На щастя, постраждалих немає.

Зазначимо, що 8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився 6 жовтня. Так, під завалами виявили 19 тіл.

Читайте також: