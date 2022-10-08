У Запоріжжі пролунали вибухи: Старух заявив про ворожу атаку

Висока ймовірність повторних атак.
Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері 8 жовтня. Очільник ОВА Олександр Старух повідомив про атаку з боку російських військових.
Про це він написав у Мережі.
"Увага! Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це", – йдеться в заяві голови Запорізької ОВА.
Водночас місцеві пабліки поширили відео зі звуком вибуху в Запоріжжі та повиідомили про можливу роботу ППО.
"Підписники пишуть, що вікна трясло знатно. Також повідомляють про дим, який піднімається містом. Друзі, бережіть себе!" – йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Труха Запорожье".
Згодом Старух поінформував, що російські окупанти влучили ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього виникла пожежа. А щодо постраждалих, то інформація ще уточнюється.
"Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак. Дотримуємось правил безпеки", – наголосив голова області.
Атаки по Запоріжжю
Російські військові щодня, а то й кілька разів на добу атакують Запоріжжя то ракетами, то дронами-камікадзе. Так, 7 жовтня окупанти атакували двома дронами об'єкти критичної інфраструктури міста. Окрім того, поранення уламками зазнала одна людина.
Сього ж дня Запоріжжя знову опинилося під російськими обстрілами. За даними місцевої влади, над однією з громад Запорізького району ППО знищила три ворожі ракети. На щастя, постраждалих немає.
Зазначимо, що 8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився 6 жовтня. Так, під завалами виявили 19 тіл.
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