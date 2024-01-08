У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони: деталі від ОВА

Російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами вранці 8 січня, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Так, о 07:00 жителі Запоріжжя прокинулися від комбінованої атаки крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків. У місті пролунали загалом п’ть вибухів.

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Російські ракети влучили у житлові райони, а саме на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Це попередні дані, які можуть оновлюватися.

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На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

"Зберігайте спокій та утримуйтесь від фото- відеофіксування наслідків прильотів, допоки працюють екстренники", – закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, рано-вранці 8 січня російські окупанти здійснили запуски ракет по Україні. Була оголошена масштабна повітряна тривога, під час якої у Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи.

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