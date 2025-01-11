У Запоріжжі росіяни атакували автівку з людьми: поліція показала наслідки

Поліцейські зі значними труднощами змогли наблизитися до місця вибуху.

У Запоріжжі у Приморському районі вранці 11 січня російські військові здійснили атаку ударним дроном, внаслідок якої загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Зокрема водій отримав тяжкі поранення

Про це повідомила Національна поліція України.

"О 06:15 окупанти поцілили по цивільному автомобілю, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу. Безпілотник влучив у передню частину автівки, стався вибух", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, 45-річний водій отримав тяжкі поранення, а троє пасажирів — чоловік 59 років та жінки віком 49 і 51 років — зазнали легких травм. Поліцейські зі значними труднощами змогли наблизитися до місця вибуху для огляду та евакуації тіла загиблої.

Наслідки атаки у Запоріжжі 11 січня / Фото: Нацполіція

Зазначається, що російські військові утримували кілька ударних дронів у повітрі, перешкоджаючи доступу до місця події.

Постраждалі були негайно госпіталізовані, правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уночі росіяни атакували село Приморське, а вранці обстріляли цивільний автомобіль з п’ятьма людьми.

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