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У Запоріжжі росіяни влучили по пункті радіо-локаційних станцій

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Відео із соцмереж показують руйнування.

У Запоріжжі зранку вдарили по пунктах протиповітряної оборони. Ракетні постріли прийшлись на околицю міста.

Про це повідомляє ТСН.

Удари вразили пункти радіо-локаційних станцій. На відео із соцмереж видно зруйновані локатори.

Джерела ТСН кажуть про загиблих з числа військових, влада наразі цю інформацію не коментує

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