У Запоріжжі росіяни влучили по пункті радіо-локаційних станцій

У Запоріжжі росіяни влучили по пункті радіо-локаційних станцій

Відео із соцмереж показують руйнування.

У Запоріжжі зранку вдарили по пунктах протиповітряної оборони. Ракетні постріли прийшлись на околицю міста.

Про це повідомляє ТСН.

Удари вразили пункти радіо-локаційних станцій. На відео із соцмереж видно зруйновані локатори.

Джерела ТСН кажуть про загиблих з числа військових, влада наразі цю інформацію не коментує