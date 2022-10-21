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У Запоріжжі російська ракета вдарила поруч із поліцейським авто: постраждали патрульні (фото)

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У Запоріжжі російська ракета вдарила поруч із поліцейським авто: постраждали патрульні (фото)

Фото: Олексій Білошицький

У результаті вибуху постраждали патрульні поліцейські.

Вранці 21 жовтня у Запоріжжі російська ракета С-300 вдарила поруч із поліцейським авто. Вибуховою хвилею і уламками пошкодило службовий автомобіль, патрульні отримали травми.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Подарунок" від рашистів вибухнув поблизу службового авто запорізьких патрульних. На щастя, всі залишилися живі, хоч і зазнали різних травм. Наразі патрульним надається вся необхідна допомога", - написав він.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Одна з ракет пробила дірку в п'ятиповерховій будівлі.

© Олексій Білошицький
Фото: Олексій Білошицький
© Олексій Білошицький
Фото: Олексій Білошицький
© Олексій Білошицький
Фото: Олексій Білошицький

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