У Запоріжжі російська ракета влучила у жиловий сектор: в ОВА показали наслідки атаки

Одна ракета влучила в житловий сектор Запоріжжя. У багатоповерхівці виникла пожежа. Одна людина загинула, а семеро мешканців отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, жертв могло бути більше. Втім, рятувальники добре зробили свою справу. Крім того, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає, наголосили в ОВА.

"Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити. Але ворог вже приречений. Тримаймося, допомогаємо один одному", - наголосив Старух.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, розпочалася 213 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Соледара і Авдіївки, уражено пункти управління ворога і склади. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

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