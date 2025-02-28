У Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: скільки людей вдалося врятувати

Унаслідок ворожої атаки постраждала 82-річна жінка.
У Запоріжжі 27 лютого 2025 року ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу.
Про це інформує ДСНС у повідомленні у соціальних мережах.
"Постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували" — йдеться у повідомленні.
Пошкоджено сусідні будинки. ДСНС допомогли 43 людям, серед них 4 дітей.
Також горіли гараж і відкрита територія. Працюють рятувальники та екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.
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