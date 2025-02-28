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У Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: скільки людей вдалося врятувати

У Запоріжжі російський дрон влучив у багатоповерхівку: скільки людей вдалося врятувати

Ворог вдарив по будинку у Запоріжжі: спалахнула пожежа / Фото: t.me/s/dsns_telegram

Унаслідок ворожої атаки постраждала 82-річна жінка.

У Запоріжжі 27 лютого 2025 року ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу.

Про це інформує ДСНС у повідомленні у соціальних мережах. 

"Постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували" — йдеться у повідомленні. 

Пошкоджено сусідні будинки. ДСНС допомогли 43 людям, серед них 4 дітей.

Також горіли гараж і відкрита територія. Працюють рятувальники та екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждала 53-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.

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