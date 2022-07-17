У Запоріжжі серед дня пролунали вибухи: в ОВА повідомили про обстріл окупантів

У Запоріжжі вдень 17 липня було чутно вибухи.

Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає. Наразі інформації про руйнування інфраструктури немає.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У результаті обстрілу на декількох полях виникла пожежа. Людей просять дотримуватися правил повітряної тривоги і не публікувати у Мережі фото з місця обстрілу та не розповсюджувати інформацію, яка може нашкодити українським військовим.

"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додали в ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку.

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