У Запоріжжі серед дня пролунали вибухи: в ОВА повідомили про обстріл окупантів

У Запоріжжі вдень 17 липня було чутно вибухи.
Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає. Наразі інформації про руйнування інфраструктури немає.
"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
У результаті обстрілу на декількох полях виникла пожежа. Людей просять дотримуватися правил повітряної тривоги і не публікувати у Мережі фото з місця обстрілу та не розповсюджувати інформацію, яка може нашкодити українським військовим.
"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додали в ОВА.
Нагадаємо, ЗСУ та СБУ разом збили два літаки окупантів на Запорізькому напрямку.
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