У Запоріжжі скасували тривалу комендантську годину, яка діяла у вихідні

У Запоріжжі скасували тривалу комендантську годину, яка діяла у вихідні

У вихідні буде така ж комендантська, як і протягом робочих днів тижня.

У Запоріжжі змінили тривалість комендантської години, яка буде діяти на вихідні - у суботу та неділю.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Тепер комендантська година буде розпочинатися о 21:00, а закінчуватиметься о 05:00. До слова, два тижні поспіль у місті у вихідні була тривала комендантська година. Вона діяла від 20:00 суботи до 05:00 понеділка.

"Виходячи з обстановки, яка склалася на сьогодні, та з метою підтримки малого та середнього бізнесу, який відіграє значну роль в економіці України, цими вихідними, як і в інші дні тижня, буде діяти комендантська година: вона щодня розпочинатиметься о 21:00 та триватиме до 05:00 ранку", - повідомили в ОВА.

У місті магазини, аптеки, заклади сфери обслуговування будуть працювати за своїми встановленими графіками.

Крім того, регіональна комісія ввела обмеження щодо відвідування населенням лісів, лісових масивів, лісопаркових зон, лісосмуг, зокрема зон відпочинку на їх території, парків, рекреаційних зон, садів, скверів, прибережних зон водоймищ, крім випадків службової необхідності.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 7 квітня, протиповітряна оборона знищила три російські крилаті ракети над Запоріжжям. Напередодні ввечері та вранці у місті довго лунали сирени. Крім того, у різних районах Запоріжжя люди чули вибухи.

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