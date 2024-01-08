Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

У Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Фото: Associated Press

Росіяни випустили ракети.

Сьогодні, 8 січня, під час повномасштабної повітряної тривоги у Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше стало відомо, що ракети рухаються на захід країни.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

"Зафіксовано також зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Пуск "Кинджала". На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза для Вінниччини", - сказано в повідомленні.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2534
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація