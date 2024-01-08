У Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Сьогодні, 8 січня, під час повномасштабної повітряної тривоги у Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше стало відомо, що ракети рухаються на захід країни.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

"Зафіксовано також зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Пуск "Кинджала". На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза для Вінниччини", - сказано в повідомленні.