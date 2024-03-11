Сьогодні, 11 березня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі та Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Наразі більше подробиць про вибухи немає.

Раніше стало відомо, що частину України охопила повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі окупанти знову влаштували атаку по Україні. ППО збила 15 врожих дронів. В Одеській області є влучання.

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