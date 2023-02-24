У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: що відбувається

Влада закликає перебувати в безпечних місцях під час ворожих обстрілів.

Увечері в п'ятницю, 24 лютого, у місті Запоріжжі під час оголошеної о 21.00 повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Також звуки обстрілів було чутно у Херсоні.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

У Запорізькій ОВА звернулися до мешканців області з проханням не поширювати фото та відео, щоб не інформувати ворога про результати обстрілів. Також влада закликає перебувати в безпечних місцях під час оголошеної повітряної тривоги.

Раніше місцеві пабліки повідомляли про пересування на окупованій частині території Запорізької області ЗРК с-300.

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У Херсоні повідомляють про "прильоти" у передмісті обласного центру. Обстріл відбувається з боку тимчасово окупованих Олешок.

Також над містом чули звуки польоту ворожих дронів.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" змушує дітей з окупованої частини Запорізької області прославляти загарбників та співати гімн РФ.

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