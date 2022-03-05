У Запоріжжі тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою дати їм зброю, щоб повстати проти окупантів

У заході беруть участь до 15 тисяч людей.

У Запоріжжі на одній із площ зібралося кілька тисяч місцевих мешканців, які хочуть отримати зброю для захисту міста.

Це повідомив в ефірі спільного марафону найбільших українських телеканалів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він говорить, що зібрання може сягати до 15 тисяч людей. Зазначає, що подібні зібрання відбуваються у різних містах України.

Українці показують, що не готові миритись із окупантом.

Водночас в Бердянську Запорізької області місцеві жителі з українськими стягами вийшли на мітинг проти російської окупації і військ РФ, які намагаються захопити території України.