У Запоріжжі ворог вдарив по готелю: загинули мама з сином (фото)

Рятувальники дісталі з-під завалів поранених чоловіка з донькою.
Під час атаки на Запоріжжя ввечері 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по готельному комплексу. Постраждала ціла родина, зокрема загинули жінка з сином.
Про це повідомила Нацполіція України.
Російські окупанти о 23:02 вдарили ракетою (тип встановлюється) по готельному комплексу Запоріжжя, в якому перебували люди.
Унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Обоє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста. Поліція фіксує наслідки чергового воєнного злочину росіян.
Нагадаємо, раніше про атаку на Запоріжжя повідомили в ОВА. Там заявили про двох загиблих і двох поранених, а також про зруйновану будівлю і пошкоджені багатоповерхівки.
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