У Запоріжжі ворог вдарив по готелю: загинули мама з сином (фото)

Під час атаки на Запоріжжя ввечері 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по готельному комплексу. Постраждала ціла родина, зокрема загинули жінка з сином.

Про це повідомила Нацполіція України.

Російські окупанти о 23:02 вдарили ракетою (тип встановлюється) по готельному комплексу Запоріжжя, в якому перебували люди.

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Унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Обоє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста. Поліція фіксує наслідки чергового воєнного злочину росіян.

Наслідки ракетного удару по готелю у Запоріжжі 2 вересня / Фото: Нацполіція України

Наслідки ракетного удару по готелю у Запоріжжі 2 вересня / Фото: Нацполіція України

Наслідки ракетного удару по готелю у Запоріжжі 2 вересня / Фото: Нацполіція України

Наслідки ракетного удару по готелю у Запоріжжі 2 вересня / Фото: Нацполіція України

Наслідки ракетного удару по готелю у Запоріжжі 2 вересня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, раніше про атаку на Запоріжжя повідомили в ОВА. Там заявили про двох загиблих і двох поранених, а також про зруйновану будівлю і пошкоджені багатоповерхівки.

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