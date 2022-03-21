У Запоріжжі закінчилася тривала комендантська година, а в містах області не вщухають мітинги

Комендантська година у місті тривала 36 годин.

У Запоріжжі комендантська година вперше була такою довгою - аж півтори доби. Вона лише сьогодні вранці закінчилася.

Навіщо її запроваджували і що відбулося в регіоні за цей час, розповів кореспондент ТСН Яків Носков.

"Це Запоріжжя, і у нас нещодавно завершилась комендантська година. Її ввели позавчора на 36 годин – тобто півтори доби люди не мали права виходити на вулиці, ну, і нам не повідомляли, заради якої мети це було – або вивозили переселенців, або зводили укріплення, або переміщували військову техніку. Наскільки я розумію, щось відбувалося, але вирішили обійтися без зайвих очей та вух, і, це, в принципі, добре, всі мають поставитись до цього з розумінням", - розповів журналіст.

За його словами, буквально в першу годину після введення комендантської години розстріляли авто, яке не зупинилось на вимогу тероборони – одну людину вбито, одну поранено. Жодних подробиць силовики не повідомляють. В іншому поки на підступах до міста і в самому Запоріжжі спокійно.

В містах, які не підкорилися агресору навіть попри окупацію, тривають масштабні мітинги. В Енергодарі люди вийшли на акцію протесту, там напередодні окупанти затримали заступника міського голови Івана Самойдюка. Попри БТРи та автоматні черги містяни вимагали від окупантів відпустити чоловіка і піти геть із міста. А коли загарбники спробували затримати одного з активістів і запхати його у своє авто - люди стали стіною за чоловіка і відбили його. А авто росіян почали розхитувати. Тим ледь вдалось поїхати геть.

В Бердянську просто на мітингах хапають людей. Містяни зафільмували, як російські окупанти затримують і б'ють учасників. Попри кілька тижнів окупації, Бердянськ не здається.

У Запоріжжі минулого дня наші військові знищили кількадесят солдатів ворога та два гелікоптера.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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