У Запоріжжі запровадили тривалу комендантську годину

На території Запоріжжя запровадили тривалу комендантську годину.

Вона починається о 19:00 8 травня і завершиться о 5:00 10 травня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram. Він зазначив, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

Секретар міськради закликав мешканців залишатися у цей період вдома.

"Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити. Дотримуйтесь комендантської години! У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час", – наголосив політик.

Також Куртєв зазначив, що через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.

Нагадаємо, у Житомирській області змінили тривалість комендантської години. Встановлено, що вона триватиме від 23:00 до 5:00.

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