У Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину

Комендантська година діє в регіоні від 28 лютого.

У Запоріжжі від сьогодні, 19 березня, запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 19 березня, о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня, о 6.00.

Протягом дії комендантської години містян закликають не виходити на вулиці та до громадських місць (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

“Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону” - наголосив голова ОДА.

До слова, комендантська година почала діяти в регіоні від 28 лютого — від 19:00 до 06:00. Втім, від 14 березня її час змінили: від 20:00 до 05:00.

Як повідомлялося, у місті Енергодар Запорізької області 15 березня змінили час комендантської години. Тепер вона діє з 20:00 до 5:00.

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