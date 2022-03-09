У Запоріжжі затримали диверсанта з арсеналом зброї

У Запоріжжі затримали диверсанта з арсеналом зброї

Також у чоловіка були радіокеровані дрони.

У Запоріжжі 9 березня затримали російського диверсанта. Ним виявився місцевий житель 1978 року народження.

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Про це повідомили в Нацполіції.

"В результаті проведення працівниками поліції комплексу оперативних заходів у чоловіка виявлено та вилучено автомат Калашникова та 30 патронів калібру 5,45 мм. Також під час проведення огляду офісу, розташованого у селищі Військбуд, який використовував чоловік, вилучено автомат Калашникова калібру 7,62 та 400 набоїв до нього, граната РГД із запалом, 2 пістолети Макарова, а також радіокеровані дрони. Слідчі поліції до речових доказів долучили чорнові записи, мобільні термінали, флеш-носії", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють причетність затриманого до здійснення диверсійної діяльності.

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