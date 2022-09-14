У Запоріжжі затримали волонтерку-агентку ФСБ з позивним "007"

Жінці повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

У Запоріжжі затримали агентку російської ФСБ з позивним "007". Жінка під виглядом волонтерки приїхала до міста, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Мешканку тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області завербували російські спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського "куратора" вона отримала позивний та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

Жінка представлялась місцевою волонтеркою для маскування своїх злочинних дій. Через свої особисті зв’язки вона збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Однак співробітники СБУ викрили і нейтралізували зловмисницю.

Нагадаємо, в Одесі затримали агента російських спецслужб. Затриманий збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків.

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