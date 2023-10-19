У Запоріжжі завершили пошук загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару: фото з місця подій

У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, в який поцілили росіяни вночі 18 жовтня.

Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані.

Про це повідомила ДСНС.

"Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники кажуть, що робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

Тепер надзвичайники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня / Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня / Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня / Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня / Фото: ДСНС

Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня

Російські війська у ніч проти 18 жовтня обстріляли Запоріжжя шістьома ракетами. Зокрема, загарбники поцілили по житловому багатоквартирному будинку зруйнувавши кілька його поверхів.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ракетного удару та жертв у Запоріжжі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний обстріл Запоріжжя: тривають пошукові роботи, троє людей вважаються зниклими безвісти

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